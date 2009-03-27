Партія регіонів зібрала на майдані 5 тисяч людей

На Майдані Незалежності в Києві близько 5 тис. прихильників Партії регіонів беруть участь в акції «Скажи кризі – стоп!».

Як передає кореспондент УНІАН, із гучномовців на встановленій регіоналами сцені лунають заклики, зокрема, такого змісту: «27 березня минає сто днів, які Партія регіонів дала владі для покращення ситуації в країні. Влада показала свою нездатність боротися з кризою. І народ каже цій владі: «Ваш час минув – час відповідати!»

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник міліції, за оцінками правоохоронців станом на 12.00 зібралося близько 5 тис. учасників мітингу. Між тим, як зауважив міліціонер, не виключається, що учасників акції буде більше.

Наразі учасники мітингу очікують виступ лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який має відбутися близько 13 год.

Як повідомляв УНІАН, cьогодні Партія регіонів проведе акції протесту у всіх обласних центрах країни. У Києві опозиція планує вивести на Майдан Незалежності 15 тис. людей.