«Щит» готовий «боронити» столицю від маргіналів, бо міліція не діє

Громадське об’єднання “Щит” й надалі готове відкрито сприяти наведенню порядку на вулицях міста Києва.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні ГО «Щит».

«Ми не підміняємо собою органи правопорядку, але у випадку бездіяльності будемо діяти, відстоювати законними і доступними методами, гарантовані нам і нашим сім’ям конституційне право на безпеку», - йдеться в зверненні.

Водночас, в заяві наголошується, що об’єднання «Щит» готове надавати всіляке сприяння органам правопорядку у виконанні покладених на них функцій.

«Безкарними стали численні акції щодо захоплення маргінальними політиками та проплаченими найманцями центральних площ, парків, скверів, перекриття вулиць, блокування роботи органів влади», - йдеться в зверненні. На думку авторів документа, мета організаторів таких акцій, «паралізувати волю громадян до дії, послабити контролюючі функцій держави і провести майновий і владний перерозподіл в бандитському стилі 90-х років».

«Щит» закликає всіх чесних та професійних працівників міліції, стати на захисті громадянського миру та спокою, убезпечити родини від «проявів агресії та насильства з боку купки найнятих маргіналів».

В заяві засуджується затримання 23 березня спецпідрозділом міліції «Беркут» групи підтримки «Щита» біля приміщення агентства УНІАН, яке називається «ганебним і протиправним». «Боротися потрібно з тими хто порушує громадську безпеку, а не з тими хто її підтримує!», - вважають у “Щиті”

ГО «Щит» звертається «до політиканів та провокаторів припинити сіяти анархію і хаос в столиці». У зв’язку з тим, що ряд політичних і громадських організацій заявили про свої наміри провести у Києві політичні акції, «Щит» закликає організаторів заходів забезпечити чистоту та порядок під час проведення акцій; застерігає від будь яких спроб під виглядом мирної акції спровокувати масові безпорядки і безчинства. «Щит» попереджає про те що буде рішуче припиняти всіма законними і доступними засобами і методами, намагання дестабілізації суспільної ситуації, а також контролюватиме за порядком і надавати всю необхідну допомогу правоохоронним органам у випадку хуліганських та антизаконних дій;

Організація вимагає від правоохоронців належного та професійного виконання ними своїх службових обов’язків в підтримці порядку та громадської безпеки.

«Щит» стане громадянським гарантом спокою і стабільності!», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі напали на наметове містечко громадської ініціативи “Геть усіх!” на Майдані Незалежності в Києві. За інформацією прес-служби ініціативи, внаслідок погрому були побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

21 березня начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що до погрому наметового містечка «Геть усіх!» причетна громадське об’єднання «Щит».

23 березня голова ГО “Щит” Олександр ЄМЧУК на прес-конференції в УНІАН визнав участь активістів об’єднання у конфлікті з учасниками акції “Геть усіх!”, що стався 20 березня в Києві на Майдані Незалежності.

Після прес-конференції співробітники міліції затримали О.ЄМЧУКА, його допитали й відпустили.