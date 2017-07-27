Черновецький відреагував на заяву про дозвіл на його затримання

Колишній міський голова Києва Леонід Черновецький заявляє, що ніколи не ховався від слідчих органів і до сьогоднішнього дня йому не пред'явлено підозру. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПрокуратура Грузії заявила, що не видаватиме Черновецького Україні«Я ніколи не ховався від слідчих органів, тим більше, що є «Почесним прокурором України» і дуже дорожу цією державною нагородою, а також своєю багаторічною сумлінною службою в органах прокуратури України», - зазначив Черновецький.

Він також повідомив, що в Україні не проживає вже 6 років, а дані про справжнє місце його проживання, в тому числі й адреса, давно знаходяться в Генеральній прокуратурі.

«Мені досі не пред'явлено підозру, тому я навіть не розумію, в чому мене звинувачують! Звернення прокуратури до Печерського суду з вимогою оголосити мене в розшук - чергове грубе порушення українського законодавства, за що обов'язково відповідатимуть у кримінально-правовому порядку всі ті, хто причетні до мого політичного переслідування!», - підкреслив Черновецький.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі ГПУ отримали дозвіл на затримання екс-мера Києва Черновецького для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сарган також нагадала, що Управлінням з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об'єкта інженерної й транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в Києві.

14 липня Черновецькому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем") КК України.

У свою чергу прокуратура Грузії заявила про те, що не має наміру видавати Україні Черновецького.

«До прокуратури Грузії не надходила вимога про передачу Леоніда Черновецького українській стороні, проте, і в разі існування такої вимоги він не може бути переданий, оскільки є громадянином Грузії, а згідно з Конституцією Грузії, передача грузинського громадянина іншій країні є неприпустимою», - наголошується в інформації прокуратури Грузії.