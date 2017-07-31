У МЗС нагадали уряду Венесуели про його неповагу до територіальної цілісності України

Україна підтримує зусилля світового співтовариства щодо розв’язання кризи у Венесуелі шляхом проведення вільних і демократичних виборів.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ щодо ситуації у Венесуелі у зв’язку з виборами до Національної конституційної асамблеї.

«Україна стурбована зростанням політичного протистояння та насильства у Венесуелі на тлі поглиблення економічної та продовольчої кризи. Ми рішуче засуджуємо спроби уряду Венесуели узурпувати владу, порушуючи основні демократичні права і свободи своїх громадян, включаючи право на мирні зібрання та вільне волевиявлення», - йдеться у заяві.

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У МЗС наголосили, що Венесуела не вперше демонструє неповагу до демократичних норм і принципів міжнародного права. «Свого часу, Венесуела не підтримала суверенітет та територіальну цілісність України під час голосування важливих для України та всього цивілізованого світу Резолюцій Генеральної асамблеї ООН», - нагадали у відомстві.

«Україна рішуче підтримує заклики та зусилля світового співтовариства щодо розв’язання кризи у Венесуелі, зокрема, шляхом проведення вільних і демократичних виборів», - сказано у заяві.