Сутички на виборах конституційної асамблеї у Венесуелі: 15 загиблих (фото, відео)

У Венесуелі в неділю, 30 липня, на виборах до конституційної асамблеї явка склала 41,5 відсотка, загалом проголосували вісім мільйонів осіб. Такі дані наводить центрвиборчком країни. Про це повідомляє DW.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та його соратники заявили про "рекордну" явку. Опозиція заявляє, що голосувати прийшли лише від двох до трьох мільйонів осіб.

Тим часом кількість загиблих за добу у сутичках між протестувальниками та поліцією зросла до 15 осіб, передає El Nacional.

США засудили насилля щодо протестувальників. Самі ж вибори до конституційної асамблеї постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі назвала "ще одним кроком до диктатури". Державний департамент пообіцяв, що запровадить "швидкі і сильні" санкції проти уряду Мадуро.

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Окрім США, про невизнання виборів у Венесуелі заявили Аргентина, Перу, Колумбія та Панама. Один з лідерів опозиції Енріке Капрілес закликав венесуельців вийти на протест проти конституційної асамблеї у понеділок, 31 липня.

Утворення конституційної асамблеї надає президенту Мадуро та його соціалістичній партії можливість переписати конституцію країни на свій розсуд. Найімовірніше, цей крок спричинить і нові вибори до парламенту, в якому нині переважають опозиційні сили.