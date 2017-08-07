Цьогоріч у санаторіях і пансіонатах Ради відпочили лише чотири нардепи

Цьогоріч у санаторіях Верховної Ради відпочили лише четверо народних депутатів. Про це повідомив Апарат ВР у відповідь на інформаційний запит Комітету виборців України (КВУ), передає "Українська правда".

У 2017 році у санаторіях разом із сім’ями відпочили чотири нардепи VIII скликання та 6 депутатів попередніх скликань.

Читайте такожГройсман запевняє, що уряд не підтримає ініціативу про підвищення зарплати нардепамТакож Апарат ВР зазначив, що в управлінні парламенту перебувають такі заклади: державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовані в Скадовську Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" в Києві.

"Державні санаторії Верховної Ради є рудиментом минулого, із яким давно час попрощатися. Більшість депутатів ніколи в них не відпочивали, а тому утримання відповідних закладів є недоцільним. Готельні комплекси, санаторії, пансіонати ВР мають бути продані на відкритому конкурсі", - наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

Як відомо, зараз нардепи не мають пільг на путівки для санаторно-курортного лікування. Відповідне положення виключили із закону "Про статус народного депутата України" в 2014 році.

Так, наприклад, вартість проживання у в пансіонаті "Таврійські зорі" в однокімнатному "стандарті" - близько 680 грн за добу.

Раніше санаторії ВР фінансувались з бюджету. У 2012 році на них виділили 87 млн грн, у 2013 році – 88 млн грн, у 2014 році – 3,5 млн грн (з урахуванням спеціального фонду).