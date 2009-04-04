Ліві закликають один одного до виборів зібратися в єдиний кулак

Учасники всеукраїнської конференції «Соціалісти за оновлення» пропонують лівим партіям виступити «єдиною силою» на президентських та парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення «За єдність лівих сил» було прийнято сьогодні на конференції, яка проходила в Києві.

У зверненні зазначається, що необхідно виступити разом на виборах, «надавши суспільству програму виходу з кризи». «Ми повинні винести за дужки все, що нас роз’єднувало, ми переконані, що тільки патріотичні ліві сили об’єднаною дією можуть вирвати Україну з кризи», - підкреслюють автори звернення.

У документі міститься заклик до всіх лідерів лівих сил в Україні забути «про минулу історію протистоянь і суперечностей». «Ми закликаємо об’єднатися, розгорнути системну координацію і активну роботу в рамках форуму лівих сил «За справедливу Україну!», - йдеться у зверненні.

В ньому міститься заклик, щоб в рамках форуму було невідкладно створено міжпартійну робочу групу, яка б «підготувала теоретичну основу, платформу єднання лівих і лівоцентристських сил».

За цю резолюцію одностайно проголосували всі учасники конференції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у цій всеукраїнській конференції брали участь, зокрема, лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО, лідер партії «Справедливість» Іван ЧИЖ, лідер «Союзу лівих сил» Василь ВОЛГА, лідер партії «Соціалістична Україна» Володимир ГОШОВСЬКИЙ, виключений політрадою СПУ з лав партії Станіслав НІКОЛАЄНКО.