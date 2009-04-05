Луценко назвав нових союзників «Народної самооборони»

Лідер Громадянського руху "Народна самооборона", міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що в цьому році відбудуться дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на з`їзді політичної партії «Вперед, Україно!».

Разом з тим, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, якщо такі вибори будуть призначені, то “Народна самооборона” бачить своїми союзниками на них БЮТ, рух «За Україну» В’ячеслава КИРИЛЕНКА та новий політичний рух Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Я категорично проти парламентських виборів в Україні у цей кризовий період… Я прогнозую, що парламентські вибори цього року не відбудуться, але якщо вони відбудуться, хто наші союзники?» - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що першим союзником для «Народної самооборони» стане БЮТ.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що особисто він вбачає цю політичну силу союзницькою не тому, що він є членом уряду і поважає лідера БЮТ, а тому, що саме чинний прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у кризовий для країни момент робить все можливе для подолання негативних явищ в економіці держави, а не піклується про свій рейтинг.

«Другий наш союзник – це рух КИРИЛЕНКА «За Україну»… Третій – новий рух ЯЦЕНЮКА, який продукує багато свіжих ідей», - сказав лідер «Народної самооборони». У той же час Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що “Народній самообороні” все ж треба робити ставку безпосередньо на себе.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, наразі головним завданням для «Народної самооборони» є робота на повну силу, аби «Народна самооборона» від обласних штабів перетворилася на цілісну серйозну політичну структуру.

Продовжуючи тему дострокових парламентських виборів, Ю.ЛУЦЕНКО висловив впевненість, що «чим менше в Україні виборів, тим краще для демократії і самої України… В часи гострої хвороби не можна міняти лікарів. Сьогодні чим більше ми будемо шукати чергового світилу-лікаря, чергових месій, тим буде гірше». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що на сьогоднішній день у парламенті багато тих, хто хоче працювати. «Хто ні – у верхню палату сенату і на острів Зміїний», - зазначив міністр.

Разом з тим лідер “Народної самооборони” зазначив, що останнім часом він все більше схиляється до процедури обрання Президента в парламенті, хоча дехто може розцінити це як зазіхання на демократію, але наразі така процедура обрання, враховуючи сучасність української політики, більш безпечна для України.