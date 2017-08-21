Порошенко завтра з робочою поїздкою відвідає Харківську область

15:32, 21 серпня 2017
Політика
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Наразі програма поїздки президента в Харківську область не оприлюднена.

фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко завтра з робочою поїздкою відвідає Харківську область.

Читайте такожПорошенко розповів про очікування від переговорів із главою ПентагонуПро це йдеться в повідомленні на сайті Харківської облдержадміністрації.

«22 серпня на Харківщині – президент України. Петро Порошенко відвідає нашу область з робочою поїздкою», - зазначили в ОДА.

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Теги: #Порошенко харківську область#порошенко візитом харків