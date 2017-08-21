Президент України Петро Порошенко завтра з робочою поїздкою відвідає Харківську область.

Читайте такожПорошенко розповів про очікування від переговорів із главою ПентагонуПро це йдеться в повідомленні на сайті Харківської облдержадміністрації.

«22 серпня на Харківщині – президент України. Петро Порошенко відвідає нашу область з робочою поїздкою», - зазначили в ОДА.