Порошенко завтра з робочою поїздкою відвідає Харківську область
15:32, 21 серпня 2017Політика
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Наразі програма поїздки президента в Харківську область не оприлюднена.
Програма візиту президента поки що не оприлюднена \ фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко завтра з робочою поїздкою відвідає Харківську область.
Читайте такожПорошенко розповів про очікування від переговорів із главою ПентагонуПро це йдеться в повідомленні на сайті Харківської облдержадміністрації.
«22 серпня на Харківщині – президент України. Петро Порошенко відвідає нашу область з робочою поїздкою», - зазначили в ОДА.
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