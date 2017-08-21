Порошенко заявив, що Україна подолала спричинену війною глибоку кризу

Президент Петро Порошенко заявив, що наша країна подолала глибоку кризу, спричинену війною. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час відкриття реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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«26-й рік незалежності знаменний тим, що ми подолали глибоку кризу, спричинену війною, гібридною війною», - сказав глава держави.

«Це не просто війська Росії на фронті, це не просто постачання надсучасної зброї. Це закриття російських ринків, закриття замовлень для українських виробництв, це торговельна війна, це терористичні операції на нашій території, підготовлені терористами, які готуються в Ростовській, Бєлгородській, Курській та інших областях (Російської Федерації – УІНАН). Ми подолали (кризу) і витримали», - додав Порошенко.