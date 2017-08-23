Перша партія новітніх українських танків "Оплот" надійде до ЗСУ цього року - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що перша партія новітніх українських танків «Оплот» надійде до Збройних сил цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час відкриття виставки озброєння та військової техніки на Хрещатику в Києві.

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«Вже освоєно серійне виробництво новітніх танків «Оплот», я чув, що в нас вони вироблялися, але в повному обсязі йшли на експорт. В української армії не було грошей для того, щоб закупити найсучасніші танки та озброїти Збройні сили цими танками», - заявив він.

«Ми внесли зміни до державного бюджету і перші танки «Оплот» виробництва Харківського заводу (Харківського заводу ім. Малишева – УНІАН) надійдуть до Збройних сил України цього року. Це є наша відповідь на побажання українських танкістів», - додав президент.