Україна не виживе без вступу до НАТО - Кравчук

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук вважає, що Україна не виживе без вступу до Організації північноатлантичного договору (НАТО) через сусідство з Російською Федерацією. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Двадцять шість років по тому... Де Україна сьогодні?".

"Офіційна ідеологія українська ставила в приклад тих, хто не чинить супротиву в Криму. Їх називали героями, що вони терплять. Їх б'ють по лівій щоці, а їм кажуть: підставляйте праву. Ясна справа, що Росія зрозуміла це як заклик до наступних кроків, і вже Донбас - це був другий крок. Вона думала, що буде абсолютно повторення кримського сценарію. До речі, я це не вигадую. В тому кінофільмі про Путіна і Крим він відверто про це каже", - заявив Кравчук.

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"І тут ми почали чинити супротив, і зараз, слава Богу, утримались, тепер маємо серйозне військо, маємо серйозну техніку і маємо велику підтримку Заходу. От завтра ми побачимо нашу техніку нову, побачимо українське військо і побачимо вояків НАТО на Хрещатику. Я думаю, що присутність цих вояків - це дуже важливий крок до визнання української армії як уже готової до співпраці з НАТО, а це значить - це крок до НАТО", - наголосив Кравчук.

"Це я говорю дуже важливу річ, тому що переконаний в тому: без союзу і без вступу до НАТО Україна, маючи таку міжнародну ситуацію і такого сусіда як Росія, вижити не зможе", - сказав Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, вступ до НАТО підтримують 40% українців. Проти вступу в Альянс виступають 36% опитаних.