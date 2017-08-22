Вступ до НАТО підтримують 40% українців - соціологи

До вступу України у НАТО позитивно ставляться 40% українців, тоді як проти цього виступають 36%. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування "До 26-ї річниці Незалежності України: тенденції змін громадської думки", презентованих у Інституті соціології НАНУ.

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"Радикальні зміни сталися у ставленні до вступу України до НАТО: у 2013 році позитивно сприймали таку перспективу 14%, негативно - 54%, через рік, у 2014 році, позитивне ставлення становило 35%, негативне - теж 35%, нині ж, 2017 року, позитивне ставлення дещо переважає (40% проти 36%)", - зазначається в результатах опитування.

Згідно з даними, позитивне ставлення у 2015 році складало 43%, а у 2016 - 38%.

Зауважується, що ставлення до вступу України до НАТО ділить регіони: переважно позитивно ставляться до цієї перспективи у Західному регіоні (60% - позитивно і 20% - негативно) та у Центральному (44% і 32%, відповідно).

Натомість, негативне ставлення переважає у Південному регіоні (50% - негативно, 30% - позитивно), у Східному (45% - негативно, 31% - позитивно) та, особливо, на Донбасі (50% - негативне і 19% - позитивне).

Водночас, на Донбасі більше виявилося тих, хто не зміг визначитися з цього питання (31%).

*** Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом " Інтелектуальна перспектива" з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років.

Опитування здійснювалося у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1800 осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.