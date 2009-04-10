Лідер фракції НУ-НС: зараз Президент не має права розпускати Раду

Керівник фракції НУ-НС у Верховній раді Микола МАРТИНЕНКО заявляє про відсутність юридичних підстав для розпуску парламенту.

Про це М.МАРТИНЕНКО сказав у інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№ 61 від 10 квітня 2009 року).

«Для розпуску парламенту немає жодних юридичних підстав. Тим більше, згідно з Конституцією, в останні 6 місяців перебування Президента на посту глава держави не має права розпускати Верховну Раду», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Крім того, на його думку, глава держави при ухваленні рішення про розпуск парламенту має враховувати й інші важливі чинники. «Наприклад, відсутність коштів на дострокову парламентську виборчу кампанію. Думаю, не тільки законодавчий орган, але і суспільство буде проти того, щоб у такий напружений період гроші з бюджету витрачалися на парламентські вибори. Фактично зарплати і пенсії будуть кинуті в урни для голосування», - вважає М.МАРТИНЕНКО.