В ЄС оголосили пріоритети зовнішньої політики – Україна потрапила до "глобального управління"

Ситуація в та навколо України знайшла відображення в одному з п’яти пріоритетів зовнішньої політики Європейського Союзу, який отримав назву "глобальне управління". Як передає власний кореспондент УНІАН, це випливає з виступу Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні на щорічній конференції послів ЄС, яка проходить в Брюсселі.

Читайте такожУгода про асоціацію і безвіз з ЄС є свідченнями остаточного розриву України з "імперією зла" - глава держави

Цей пункт вона озвучила останнім, перед цим зауваживши, що цей порядок не є у відповідності до алфавіту чи у відповідності до важливості пріоритетів, але лише «порядком».

«Останній, але не менш важливий пункт пріоритетів – глобальне управління. Ми повинні продовжувати інвестувати все, що ми можемо – а це багато – в системи та рамки багатонаціональних інституцій та глобального управління. Перш за все тому, що їх атакують з багатьох різних сторін – я не буду їх називати, залишивши це для вашої уяви. Коли ми працюємо, щоб побудувати глобальних союзників, щоб захистити Паризьку угоду щодо клімату, коли ми працюємо для вільної та справедливої торгівлі, коли ми працюємо для поваги міжнародних норм від України до Корейського півострова – у всіх цих випадках ми працюємо для більш безпечної Європи так само, як і для більш безпечного світу», - сказала Могеріні.

Високий представник висловила переконання, що для європейців «зберегти та посилити глобальну систему управління – це шлях інвестувати в нашу власну безпеку та в наш добробут, тому що наша економічна міць базується на багатонаціональній системі правил».

«Тому ми готові співпрацювати з усіма, хто розділяє наші пріоритети. Ми розуміємо, що союзники з файлом та часом можуть змінюватися – і в наш час це нормально. Але ми, європейці, завжди будемо спиратися на багатонаціональні інституції. Це має бути зрозумілим і має бути головним для нас пріоритетом у наступні роки. Перш за все, в рамках ООН, будуючи рішення, від яких виграють всі, в рамках системи ООН», - наголосила вона.

Першим пріоритетом Могеріні назвала безпеку та оборону, зазначивши, що в цій сфері за один рік ЄС зробив більше, аніж за декілька десятиліть.

«Для цього були різні причини, головна з яких – необхідність забезпечити безпеку», - нагадала Високий представник.

За її словами, ця осінь «буде поворотним пунктом для нашої безпеки та оборони».

«Зараз я рахую (час) до Європейської Ради, яка пройде у грудні, щоб завершити підготовку цієї роботи. Вже є проект практичних деталей для встановлення постійної практичної співпраці у сфері оборони», - повідомила Могеріні.

Другим пріоритетом вона назвала зобов’язання ЄС у сфері протидії тероризму та радикалізації, третім – міграцію і четвертим - Балкани.

«Це файл, де ми можемо чи більше втратити, чи більше отримати. Дехто говорить, що це задній двір (ЄС). Це не задній двір. Це – Європа. І кожного разу, коли я чую, коли люди говорять нашим друзям на Балканах «ваша дорога вперед до Європи», я дуже серджуся, тому що це вже Європа. І ми бачимо це дуже чітко, коли мова йде про виклики у сфері безпеки, шляхи мігрантів, економічні інвестиції та багато інших речей», - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що цього року «ми бачили на Балканах напруження, яке зростало, викликаючи занепокоєння у різні моменти, у різних країнах».

«У нас були кризові моменти, але у кінцевому результаті наші партнери на Балканах завжди були здатними підтвердити свої зобов’язання, їх бажання та можливості просуватися до ЄС», - підкоеслила Могеріні.

На завершення свого виступу Високий представник сказала: «В цьому році у нас є більше відповідальності, ніж будь коли ми мали у минулому. Але я переконана, що у цьому році увесь світ та громадяни ЄС надали більшої важливості нашій зовнішній роботі, не тільки тому, що вони бачать різницю, якої ми досягаємо, але й тому, що багато з них розуміють зв'язок між тим, що відбувається навколо нас, з тим, що відбувається всередині (ЄС), що відбувається в наших регіонах – мир на Середньому Сході, ситуація в Україні, ситуація у різних частинах світу має прямий вплив на життя європейців. І ще одне – і це нове – я переконана, що європейці почали розуміти, що у глобальних питаннях більшість речей, які ми можемо, як європейці, робити разом».

Конференція послів ЄС є щорічною подією, на яку приїжджають всі посли Європейського Союзу. В Україні, як відомо, послом є Хюг Мінгареллі.