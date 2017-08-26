У Барселоні сотні тисяч осіб вийшли на марш проти тероризму

У Барселоні сотні тисяч людей вийшли на масову акцію проти тероризму, організовану у зв'язку з терактами 17 серпня, в результаті яких загинули 16 людей, повідомляє "112 Україна" з посиланням на The Guardian.

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Марш пройшов під гаслом:"No tinc por", що з каталонського перекладається, як:" Я не боюся", учасники акції несли транспаранти, прапори і таблички з цим написом. За словами поліції Барселони, в акції взяли участь 500 тисяч осіб.

На мітинг прийшли прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і король Філіпп VI. Зазначимо, що таким чином Філіп VI став першим іспанським монархом, який відвідав демонстрацію.

Разом з тим, були демонстранти, які критикували короля, стверджуючи, що він продає зброю країнам, які підтримують тероризм. Один з протестувальників носив знак англійською мовою, кажучи: "Феліпе, люди, які хочуть миру, не займаються зброєю".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав в групу людей в Камбрільсі за 120 кілометрів від Барселони.

Відповідальність за обидва теракту взяло на себе "Ісламську державу". За останніми даними, в результаті нападів загинули 15 осіб, понад 100 отримали поранення. Влада Іспанії заявила, що мережа ІДІЛ, причетна до терористичних атак, ліквідована.