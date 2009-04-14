Ющенко інспектує Київщину

Сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації.

Глава держави відвідає сільськогосподарське підприємство «Товариство «Нива Переяславщини» та ознайомиться з роботою ВАТ «Яготинський маслозавод».

У Яготині (вул. Шевченка, 213, на маслозаводі) відбудеться нарада з питань фінансування підприємств АПК та ситуації в тваринництві.

По завершенні - підхід до преси.