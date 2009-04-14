Експерт: у Ющенка є ще 10 днів на те, щоб розпустити ВР

Суддя Конституційного Суду у відставці Микола САВЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право припинити повноваження чинної Верховної Ради не пізніше 25 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

М.САВЕНКО зазначив, що відповідно до української Конституції, заборонено проводити дострокові парламентські вибори протягом одного року після останніх дострокових виборів Верховної Ради. За його словами, Основний закон також забороняє проводити такі вибори за 6 місяців до закінчення повноважень Президента.

Виходячи з цієї тези, М.САВЕНКО пояснив, що оскільки Верховна Рада ухвалила рішення про проведення наступних виборів Президента 25 жовтня поточного року, то вказаний 6-місячний строк до закінчення повноважень чинного Президента починається з 26 квітня. Саме тому, на думку експерта, В.ЮЩЕНКО може ухвалити рішення про розпуск парламенту не пізніше 25 квітня.