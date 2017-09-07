Екс-міністру Лавриновичу вручили підозру у захопленні державної влади та викликали на наступний допит

Слідчі Генеральної прокуратури вручили екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу повідомлення про підозру та викликали на наступний допит, що відбудеться у понеділок, 11 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лавринович повідомив журналістів після завершення слідчих дій у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Лавринович зазначив, що, крім вручення повідомлення про підозру, інших слідчих дій з ним не проводили. Також екс-міністр повідомив, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу сьогодні не надавали.

Лавринович повідомив, що йому інкримінують захоплення державної влади. При цьому він акцентував, що мова йде про захоплення державної влади без уточнення “насильницьким методом”.

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“В кінцевому результаті мені інкримінують захоплення державної влади. Я не побачив слова “насильство” у підозрі. Хоча у відповідній статті Кримінального кодексу написано: “Насильницьким методом”, - сказав він.

Своєю чергою адвокат екс-міністра Євген Солодко зазначив, що інкримінований Лавриновичу злочин є особливо тяжким, а підозрюваним за такі злочини передбачено обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Він додав, що питання про обрання запобіжного заходу сьогодні не порушувалось, додавши, що відповідне клопотання може з’явитися у будь-який момент.

Також Солодко зауважив, що він та Лавринович отримали повідомлення про підозру, розписалися за отримання і мають намір її вивчати.

Крім того, адвокат повідомив, що Лавриновича знову викликали на допит на 10.00 на понеділок, 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.