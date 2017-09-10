Саакашвілі та Тимошенко пішли на нараду із юристами, потяг затримують на 20 хвилин

Екс-очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі та лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пішли на нараду із юристами для того, щоб вирішити, що їм робити далі.

Потяг, в якому перебуває Саакашвілі уже на 20 хвилин затримується, згідно із розпорядженням «Укрзалізниці».

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При цьому стало відомо, що імовірно Саакашвілі буде подавати заяву до поліції у зв’язку із тим, що його не пускають на територію України.

Наразі із пункту пропуску «Краковець» від’їжджають правоохоронці та направляються на станцію «Мостиська 2».