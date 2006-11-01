Електронна митниця як спосіб посунити чиновників від експорту та імпорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за максимальну автоматизацію митниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом та представниками ділових кіл Харківської області.

«Чому ми не подумаємо про створення електронної митниці», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що треба максимально відсторонити чиновників від контактів з імпортерами та експортерами, що, на його думку, сприятиме боротьбі з корупцію.

В.ЮЩЕНКО також запропонував у вигляді експерименту створити автоматизовану митницю у Харкові.

Говорячи про відносини бізнесу та Державної митної служби і Державної податкової адміністрації, Президент наголосив, що ці обидва органи влади є інститутами, які надають державні послуги.

«Є клієнт, і ви його обслуговуєте, не навпаки», - підкреслив Президент України.