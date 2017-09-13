СБУ закликала жителів Чернігівщини до пильності під час військових навчань РФ і Білорусі

Служба безпеки України закликає жителів Чернігівської області до пильності на час проведення білорусько-російських військових навчань «Запад-2017» на території Білорусі.

Як повідомила прес-група управління СБУ в області, спільне білорусько-російське військове навчання «Запад – 2017» проводитиметься на території Республіки Білорусь упродовж 14-20 вересня.

Враховуючи прикордонне розташування регіону, управління СБУ в Чернігівській області закликало громадян бути уважними, не втрачати пильність та інформувати правоохоронців про підозрілих осіб, поведінка яких викликає насторогу.

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«Особливу увагу слід звертати на тих, хто проявляє незрозумілий підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів влади та управління, підприємств, об'єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей. У разі наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, або польотів безпілотних літальних апаратів, виявлення зброї чи вибухових пристроїв, залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби просимо повідомляти про це до управління СБ України в Чернігівській області», - говориться у повідомленні.

Підкреслюється, що інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена.