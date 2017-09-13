Проти Луценка та Матіоса відкрили провадження через пости у Facebook (документ)

Проти генерального прокурора України Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса відкрили дисциплінарні провадження, які розпочала кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Про це свідчить рішення члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Анатолія Коваленка, датоване 7 серпня 2017 року, пише "Українська правда".

Зазначається, що Луценка та Матіоса звинувачують публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості.

«Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє притягти до кримінальної відповідальності організаторів незаконного перетину польсько-українського кордону в пункті пропуску «Шегині».