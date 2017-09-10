Луценко обіцяє притягти до відповідальності організаторів незаконного перетину кордону Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє притягти до кримінальної відповідальності організаторів незаконного перетину польсько-українського кордону в пункті пропуску «Шегині». Про це він написав у Facebook.

«Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. Це буде зроблено», - заявив він.

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Крім того, генпрокурор обіцяє дати оцінку і «дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій».

Він зазначив, що прихильники Саакашвілі «знищують державу, борючись за владу» і додав, що силовий сценарій вирішення питання – це «прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка».

«Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон. Єдиний шлях вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина – суд», - констатував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.