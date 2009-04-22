Раді запропонують повернути Ющенку його проект Конституції

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендуватиме парламенту повернути на доопрацювання законопроект Президента України Віктора ЮЩЕНКА про внесення змін до Конституції.

«Ми прийняли рішення відправити його на доопрацювання у зв`язку з тим, що він неправильно оформлений і в ньому є неправильні формулювання: на одній сторінці написано, що це зміни до Конституції, а на другій – що це нова Конституція», – повідомив газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№69 від 22 квітня 2009 року) голова профільного комітету Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).

За його словами, на сьогодні на розгляді в комітеті знаходяться сім законопроектів, що передбачають внесення змін до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України» і визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.