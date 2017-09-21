Порошенко і Ердоган обговорили шляхи поглиблення стратегічного партнерства

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Реджеп Таїп Ердоган підтвердив незмінну підтримку Турецькою Республікою суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно-визнаних кордонах.

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Глави двох держав обговорили підготовку до шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке має відбутися у Києві.

"Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган висловили задоволення у зв’язку із суттєвими зрушеннями на окремих стратегічних напрямках взаємодії і заявили про налаштованість докладати подальших зусиль задля поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у практичній площині", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили актуальні питання багатостороннього порядку денного.

Президент України засудив переслідування Росією керівників Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.