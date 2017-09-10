Трамп і Ердоган поговорили про загальне бажання досягти миру на Близькому Сході

Президенти США і Туреччини Дональд Трамп і Реджеп Тайіп Ердоган у ході телефонної розмови обговорили питання досягнення миру і стабільності на Близькому Сході. Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Президент Трамп підкреслив загальну прихильність Сполучених Штатів і Туреччини спільній роботі для підвищення регіональної стабільності», — зазначено в повідомленні.

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Ймовірно, мова йде про конфлікт Катару і арабських країн. Так, Туреччина виступила на захист Дохи і закликала до переговорів із метою вирішення конфлікту.

Раніше Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамад аль-Тані.