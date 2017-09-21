Умеров виступив із заключним словом у суді: зрадники судять патріотів

Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров у своєму заключному слові в Сімферопольському суді заявив, що не вважає себе винним перед Росією і, що це вона винна перед ним за анексію його батьківщини.

Заключне слово розмістила його дочка Аїше Умерова на своїй сторінці у Facebook.

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«Я не вважаю себе винним перед Росією в чому б то не було! Це вона винна переді мною! Це вона зробила акт агресії щодо України, окупувавши й анексувавши мою Батьківщину - Крим! Мене судять за сфабрикованою справою. І, звичайно, не за мої висловлювання в конкретній телевізійній програмі, а за політичні переконання і погляди, які я не приховую», - заявив Умеров.

Він також зазначив, що не визнаючи юрисдикцію Росії в Криму, він вважає за можливе повернення Криму тільки ненасильницьким шляхом.

«Думаю, що ефективне посилення економічних санкцій призвело б до того, що РФ сама б прийняла рішення про повернення Криму під юрисдикцію України. Таким чином, моя думка повністю збігається з позицією всього цивілізованого світу. Підтвердженням тому є численні міжнародні акти і договори, а також резолюції Генеральної Асамблеї ООН", - заявив Він.

Він також зазначив, що стосовно нього «в ході судових засідань, які тривають з травня, підтвердилася абсолютна неспроможність звинувачення, яке повністю розсипалося».

Він також подякував своїм захисникам за хорошу роботу.

«Нас влаштовує тільки виправдувальний вирок, будь-яке інше рішення буде оскаржене в наступному рівні суду, потім у міжнародних судах. Втім, ілюзій не будуємо, виправдувального вироку не очікуємо. Сьогодні в Криму ті, хто зрадив Україну, судять тих, хто не зрадив! Зрадники судять патріотів! Боротьба триває, незалежно від змісту вироку! Кримськотатарський народ відстоює тут безпеку всього цивілізованого світу. Якщо агресія Росії щодо України і Криму залишиться безкарною, це стане прецедентом, через який остаточно обрушиться весь світовий порядок", - сказав він.

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Свій виступ Умеров закінчив рядком з національного гімну кримськотатарського народу: "Я поклявся, я дав слово, за народ свій померти...". "До зустрічі в Гаазі!", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферопольському суді у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова перейшли до дебатів. Сторона обвинувачення просить суд засудити Ільмі Умерова до 3,6 років позбавлення волі умовно.

Оголошення вироку заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову відбудеться 27 вересня.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення в психіатричну лікарню для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену тяжку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні.