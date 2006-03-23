Давидович роз`яснить, як вносити зміни до списку виборців. Засідання ЦВК

Сьогодні о 18.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-ий поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про роз’яснення щодо порядку внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб кількох політичних сил у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, розгляд скарг тощо.

Акредитація на захід триватиме до 17.00 за телефонами: 256-81-72, 286-80-71.

Акредитація обов’язкова.