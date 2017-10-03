Судова реформа після трьох тижнів обговорень: Рада ввела електронне судочинство

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, від "Блоку Петра Порошенка" - 111, "Народного фронту" - 70, "Радикальної партії" - 1, "Опозиційного блоку" - 20, групи "Воля народу" - 10 та 5 позафракційних.

Законом, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Вона, зокрема, забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

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Позовні та інші заяви, скарги та інші процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в Системі в день надходження документів.

Подання, пересилання, обмін документами, вчинення інших дій в електронній формі за допомогою Системи здійснюються з використанням електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.

Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється Системою у порядку, визначеному Кодексами (автоматизований розподіл справ).

Вона також забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Системи.

Згідно з законом, трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі інтернет в обов`язковому порядку.

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених Кодексами.

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Водночас, у разі якщо суд дійде висновку, що фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка, а також транслювання перебігу судового засідання по радіо і телебаченню, в мережі інтернет заважають ходу судового процесу, суд може заборонити або обмежити їх проведення, про що постановляє вмотивовану ухвалу.

Визначається також, що будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу. Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви, що визначає судовий розпорядник.

Зазначимо, при голосуванні за законопроект у першому читанні змінами до законів України ”Про виконавче провадження”, ”Про банки і банківську діяльність” одночасно із відповідними змінами до процесуальних законів пропонувалося впровадити систему автоматизованого арешту коштів, яка, як зазначалося, мала дати змогу забезпечити оперативне (в межах кількох хвилин) виявлення грошових коштів, які належать відповідачу або боржнику, та накласти на них арешт згідно з судовим рішенням чи постановою державного виконавця.

До другого читання, за словами голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича, з документа було вилучено положення про автоматичний арешт коштів. Також було враховано пропозицію не збільшувати ставки судового збору, а інститут електронного судочинства пропонується вводити лише через рік після того, як закон набуде чинності, аби був час на належну підготовку до впровадження цього інституту.

Серед іншого, зокрема, у Кодексі адміністративного судочинства України визначаються особливості провадження у типових та зразкових справах.

Законопроектом також визначаються підстави проведення врегулювання спору за участю судді, яке проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.

Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.

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У законопроекті йдеться і про порядок розгляду справ Верховним Судом, який є судом касаційної інстанції в адміністративних справах. Він переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адмінсудів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції.

Судом касаційної інстанції у господарських справах також є Верховний Суд. Крім того, у цивільному судочинстві він переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанції.

Визначено також, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування головою цього суду в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи суду.

Також у законі України ”Про виконавче провадження” вводиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку електронних виконавчих документів, а також надання інформації з нього.

Законом також вносяться зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Сімейного та Цивільного кодексів, законів "Про доступ до судових рішень", "Про судовий збір", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про виконавче провадження" та "Про Вищу раду правосуддя".

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Перед голосуванням за законопроект в цілому Князевич з голоса швидко зачитав низку пропозицій його комітету до законопроекту, які начебто мають зняти суперечки. Зокрема, щодо доступу громадян до судових засідань та їх трансляції.

Він також зачитав кілька десятків номерів поправок, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено.

Під час цього пакетного голосування низка депутатів обурювалися такою ситуацією, зверталися до керівництва парламенту та кричали "Ганьба!".