Осінь "під знаком реформ": Парубій назвав ключові законопроекти нової сесії ВР

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що за два – три тижні парламент ухвалить ключові законопроекти щодо реформування освіти, медицини, пенсійної сфери і судової системи.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Думаю, у найближчі два - три тижні ми повинні пройти кожну з тих запропонованих реформ і прийняти по них рішення”, - сказав Парубій.

Він наголосив, що “ця осінь має пройти під знаком реформ”, при цьому серед найважливіших - реформа освіти, реформа медицини, завершення судової реформи, пенсійна реформа і реформа парламенту.

За словами Парубія, ці “п’ять реформ є пріоритетними на цю осінь для розгляду на порядку денному сесії”.

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Парубій підкреслив, що всі законопроекти, які стосуються реформування, мають бути розглянуті за повною процедурою, з розглядом усіх правок, хоча такий підхід зумовить більш тривалий розгляд кожного з тих законопроектів.

Він зауважив, що на сьогодні до законопроекту про медичну реформу внесено 893 правки, до законопроекту про реформу освіти – 1700 правок, з яких 600 відхилено, а до законопроектів, які стосуються судової реформи, внесено майже 5 тис. правок, до пенсійної реформи внесено 2100 правок.

“Зрозуміло, що кожен з тих законопроектів і кожна з тих реформ може забирати день або навіть кілька днів для повноцінного розгляду усіх правок”, - сказав голова ВР.

Як наголосив Парубій, завтра парламент має розпочати пленарну роботу з ухвалення освітньої реформи, тобто ухвалення у другому читанні проекту закону про освіту.

Він додав, що сьогодні лунають пропозиції в четвер розглянути або медичну, або судову реформу. За словами Парубія, фракції та народні депутати мають визначитися з цього питання.