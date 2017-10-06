"Освітні пристрасті": Україна заявила про позитивну оцінку в Раді Європи реформи освіти

Експерти Ради Європи дуже позитивно оцінюють українську реформу освіти, щодо 7-ї статті закону про освіту, яка стосується мови освіти в Україні, ще очікуються висновки «Венеціанської комісії».

Читайте такожГриневич пояснила генсеку Ради Європи суть українського закону про освіту

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у своєму мікроблозі у Twitter.

«Завершилася зустріч з Генсеком Ради Європи. Міністр Гриневич пояснила суть реформи освіти. На усі запитання надала вичерпні відповіді», - заявив він.

«Експерти РЄ (Ради Європи) дуже позитивно оцінюють українську реформу освіти. Щодо статті 7 чекаємо на думку Венеціанки. Партнери мають знизити градус риторики», - додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема й з Радою Європи.

У свою чергу в Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону (зокрема, стаття 7) не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

***Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Особи, що належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набуття чинності цього закону, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів , які вивчаються українською мовою.