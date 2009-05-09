У Ющенка побачили наближення неконтрольованої інфляції

Уряд Юлії Тимошенко приховує реальний стан справ з виконанням загального фонду Державного бюджету та наповненням Пенсійного фонду. Секретаріат Президента стикається з активною протидією з боку уряду щодо надання повної інформації в цьому напрямку. Кабмін приховує реальні причини інформаційної блокади, та реагує формальними відписками на прохання глави держави та Секретаріату Президента України відновити публікацію даних про ситуацію в бюджетній сфері. Водночас до суспільства доводиться вихвачена з контексту інформація про чергову «перемогу» в економіці. Кабінет Міністрів просто маніпулює громадською думкою.

Такі звинувачення містяться у оприлюдненому прес-службою президента “аналізі реального стану виконання загального фонду держбюджету та наповнення Пенсійного фонду” Головної служби соціально-економічного розвитку.

Серед іншого фахівці СП дійшли висновку, що реальне виконання бюджету – значно нижче за задеклароване урядом. Бюджетні дірки латаються за рахунок викачування доходів з Нацбанку, емісійної політики, збирання податків наперед , навмисного невідшкодування ПДВ (навіть щодо сум, які вже підтверджені перевірками), поїдання накопичених раніше ресурсів.

Бюджет Пенсійного фонду побудовано на нереальній базі, він, за експертними розрахунками, має прихований дефіцит у розмірі більше 10 млрд. грн. Виконання його було б неможливим без постійного коригування запланованих показників та кредитування з боку уряду. Ще однією нагальною проблемою фахівці СП вважають зростання кредиторської заборгованості НАК «Нафтогаз України» більше, ніж у два рази, що може призвести до банкрутства компанії. Та той факт, що уряд ігнорує проблеми НАК.

Висновок у документі зроблений невтішний: подальше продовження наявних тенденцій “матиме наслідком неконтрольовану інфляцію, посилення тиску на валютний курс, гальмування розвитку економіки...”