Сайт Мінінфраструктури атакували хакери

14:45, 24 жовтня 2017
Політика
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Атака на сайт відомства розпочалася близько години тому.

Ілюсрація REUTERS

На сайт Міністерства інфраструктури скоїли кібератаку. Про це повідомляє «112.ua» із посиланням на джерело.

Зазначається, що атака на сайт відомства розпочалася близько години тому. На даний час сайт Мінінфраструктури не працює. Інші деталі з’ясовуються.

112.ua

Як повідомляв УНІАН раніше, команда швидкого реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), яка функціонує в рамках Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, попереджала про можливу кібератаку на ІТ-систему державного сектора і об'єкти критичної інфраструктури у зв'язку із зафіксованою фішинговою розсилкою банківського вірусу Zeus. Про це повідомила прес-служба CERT-UA на офіційному сайті.

«Команда CERT-UA інформує про масову фішингову розсилку банківського трояна Zeus», - йдеться в повідомленні.

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