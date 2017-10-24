Сайт Мінінфраструктури атакували хакери

На сайт Міністерства інфраструктури скоїли кібератаку. Про це повідомляє «112.ua» із посиланням на джерело.

Зазначається, що атака на сайт відомства розпочалася близько години тому. На даний час сайт Мінінфраструктури не працює. Інші деталі з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН раніше, команда швидкого реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), яка функціонує в рамках Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, попереджала про можливу кібератаку на ІТ-систему державного сектора і об'єкти критичної інфраструктури у зв'язку із зафіксованою фішинговою розсилкою банківського вірусу Zeus. Про це повідомила прес-служба CERT-UA на офіційному сайті.

«Команда CERT-UA інформує про масову фішингову розсилку банківського трояна Zeus», - йдеться в повідомленні.