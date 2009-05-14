Партія регіонів продовжує блокувати Раду: на трибуні знову пляшка

Фракція Партії регіонів продовжує блокувати трибуну та президію парламенту з вимогами відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі розвішані лозунги проти Ю.ЛУЦЕНКА. На трибуні стоїть пляшка горілки, на який висить міліцейський кашкет.

Депутати з фракції Партії регіонів відсутні біля трибуни та президії, але чотири депутати з цієї фракції розмістилися в урядовій ложі. Вони читають газети і розмовляють по мобільних телефонах.

У сесійній залі присутні члени всіх парламентських фракцій.

Станом на 10.10 ранкове засідання Верховної Ради не розпочалося.

Фракція Партії регіонів вже третій день поспіль блокує президію і трибуну ВР, парламент не працює.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні перебуває з робочим візитом у місті Санкт-Петербург.