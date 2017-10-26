В УКРОПі назвали замах на Мосійчука свідченням беззахисності опозиційних політиків

Замах на життя народного депутата з «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука свідчить не лише про слабкість правоохоронної системи та спецслужб, а й про беззахисність політиків, передусім опозиційних. Таку думку висловив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

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«Справи розслідуються «для галочки» – як із зухвалим убивством нашого побратима Михайла Бінусова, який очолював Черкаський УКРОП. Минув майже місяць, але у відповідь на запити про стан розслідування ми отримуємо лише відписки й відмовки», – написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У зв’язку з цим Тарас Батенко радить чинній владі не дивуватися зростанню протестних настроїв у державі: «Якщо жоден громадянин не почувається захищеним, то не допоможуть перерізання червоних стрічок і мантра «у нас усе добре».

Також нардеп ставить запитання: якщо влада киває у бік Кремля, то чому не застосовує контрзаходи? Водночас Тарас Батенко звертає увагу на відсутність результатів розслідування вбивств журналіста Павла Шеремета, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, замаху на снайпера Аміну Окуєву та її чоловіка, добровольця Адама Осмаєва.

«Чому в нас досі не розірвані дипломатичні стосунки з країною, з якою ми воюємо вже четвертий рік, натомість спостерігаємо, як зростають обсяги торгівлі? Якщо влада не здатна захищати своїх співвітчизників, то чи потрібна така влада?» – підкреслює укропівець.

Як відомо, ввечері 25 жовтня у Солом’янському районі Києва стався вибух. У результаті інциденту двоє людей загинули. Окрім того, двоє осіб, включно з народним депутатом Ігорем Мосійчуком, отримали поранення різного ступеню важкості й зараз перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що в ніч на 28 вересня в Черкасах розстріляли очільника обласної організації УКРОПу Михайла Бінусова. УКРОП пов'язує цей зухвалий злочин саме з безкомпромісною позицією Михайла Марковича та наміром побороти корупцію в міськраді Черкас.