Прибуття Умерова і Чийгоза до Києва перенесено

Прибуття заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза літаком до Києва переноситься на 27 жовтня.

Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваПро це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

"Приліт звільнених заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чійгоза перенесено. Деталі будуть пізніше", - йдеться у дописі.

Джеппар додала, що новий час прибуття до аеропорту "Бориспіль" буде повідомлено одразу, коли з'явиться відповідна інформація.

"Очікуємо на них завтра - 27 жовтня", - зауважила вона.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (фракція БПП) Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що прес-конференція, яка мала відбутися сьогодні після прильоту Умерова та Чийгоза, відбудеться після їхнього повернення завтра.

"Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня 2017 року, як і причину перенесення прильоту Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21.00", - додав він.

Чубаров також закликав з розумінням поставитися до "непередбачуваних, але вкрай важливих обставин, що змусили організаторів внести термінові зміни щодо раніше оголошеного заходу".

Як повідомляв УНІАН, на прибуття літака з Умеровим і Чийгозом в аеропорт «Бориспіль» очікували сьогодні о 19.50.