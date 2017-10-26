Прибуття Умерова і Чийгоза до Києва перенесено
Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня і причину перенесення на завтра прильоту Умерова та Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21.00.
Прибуття заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза літаком до Києва переноситься на 27 жовтня.
Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваПро це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.
"Приліт звільнених заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чійгоза перенесено. Деталі будуть пізніше", - йдеться у дописі.
Джеппар додала, що новий час прибуття до аеропорту "Бориспіль" буде повідомлено одразу, коли з'явиться відповідна інформація.
"Очікуємо на них завтра - 27 жовтня", - зауважила вона.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (фракція БПП) Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що прес-конференція, яка мала відбутися сьогодні після прильоту Умерова та Чийгоза, відбудеться після їхнього повернення завтра.
"Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня 2017 року, як і причину перенесення прильоту Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21.00", - додав він.
Чубаров також закликав з розумінням поставитися до "непередбачуваних, але вкрай важливих обставин, що змусили організаторів внести термінові зміни щодо раніше оголошеного заходу".
Як повідомляв УНІАН, на прибуття літака з Умеровим і Чийгозом в аеропорт «Бориспіль» очікували сьогодні о 19.50.