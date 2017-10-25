Порошенко подякував Ердогану за звільнення Чийгоза та Умерова

Президент України Петро Порошенко подякував президентові Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу у звільненні двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Про це глава Української держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Радий звістці про те, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров нарешті на волі. Дякую президентові Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві. Це питання і надалі залишатиметься серед пріоритетних під час моїх переговорів зі світовими лідерами. Адже спільна боротьба за звільнення усіх українських громадян та їх повернення до свого рідного дому триває», - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, літак із заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму, вже приземлився в Анкарі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook. Цеголко зазначив, що за дорученням президента України їх зустрічатиме посол України та сприятиме їх перебуванню в Туреччині.

Перед цим голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України (фракція «БПП») Рефат Чубаров в коментарі УНІАН повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, далі вони мають попрямувати до України.