У Борисполі затримали екс-працівника спецпідрозділу "Альфа"

Прокуратура Київської області затримала колишнього працівника спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України, у якого при обшуку гаражного приміщення виявили та вилучили з незаконного обігу боєприпаси та наркотичні засоби.

Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, у ході проведення профілактичних заходів на території міста Бориспіль встановлено, що колишній працівник спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України незаконно зберігає зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

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Правоохоронці у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України провели обшук за адресою проживання 37-річного чоловіка, в ході якого у будинку та гаражному приміщенні виявлено та вилучено 146 патронів різних калібрів, корпус гранати «РГУ», полімерні пакети з вибуховою речовино та 4 картонні коробки з канабісом.

За вказаними фактами Бориспільською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами без передбаченого законом дозволу) КК України та за ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.

Наразі проводяться слідчі дії: встановлюються інші особи, з якими зловмисник міг співпрацювати у здійсненні незаконної діяльності, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Вилучене буде направлено на відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.