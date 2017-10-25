В Одесі чоловік налагодив торгівлю зброєю, розсилаючи пістолети поштою

Співробітники Служби безпеки України ліквідували в Одесі мережу збуту контрабандної вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Одеси організував поставки в різні регіони України зброї іноземного виробництва через поштові відправлення. Клієнтів зловмисник підшуковував через Інтернет, зброю відправляв замовникам після повної передоплати за електронною системою.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного збуту зловмисником стрілецької зброї в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Співробітники СБ України затримали нелегального торговця в одному з поштових відділень Одеси при черговій спробі надіслати «посилку» з пістолетом іноземного виробництва з лазерним прицілом.

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Під час обшуку за місцем проживання ділка правоохоронці вилучили два пістолети, більше сотні набоїв різного калібру та гранату.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення походження зброї.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині за продаж вибухових пристроїв був затриманий військовий.