ГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує Манафорт

У Генпрокуратурі розповіли, що розслідують справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Про це повідомив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в коментарі Громадському радіо.

Він зазначив, що розслідування щодо відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні в часи правління Януковича вписується у два провадження.

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"Воно вкладається в рамки тих розслідувань, які ми здійснюємо. Перше стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, які виділялися на американську юридичну фірму для підготовки звіту по справі "Тимошенко проти України" щодо її незаконного арешту. Друге - в частині матеріалів з чорної бухгалтерії. Ці справи ми далі розслідуємо", - зазначив Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, в результаті роботи по Україні, Пол Манафорт та його партнер Річард Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкошу для себе та своєї сім’ї​, нерухомості на мільйони доларів, товарів та послуг, та фінансування інших витрат.

Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших, а також надавав неправдиву інформацію банкам. Для того, щоб приховати ці виплати від влади США, з 2006 по 2016 роки, Манафорт та Ґейтс відмивали кошти використовуючи ряд американських та іноземних компаній, партнерств та приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі. В той же час, вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них закордонних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.