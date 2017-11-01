Щоб не стати заручниками спецслужб: прикордонники радять українцям не їздити до Криму

10:49, 01 листопада 2017
Політика
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"Практично кожен громадянин України, який так чи інакше опиняється в полі зору російських спецслужб, автоматично може перетворитися з категорії звичайного мандрівника в заручника", - підкреслюють в ДПСУ.

Фото dpsu.gov.ua

У Державній прикордонній службі України радять українцям не їхати до окупованого Криму, аби не стати заручниками російських спецслужб. Про це повідомив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Основна порада - це звичайно не їхати до окупованого півострова, тому що практично кожний громадянин України, як так чи інакше опиняється у полі зору чи полі можливостей російських спецслужб, він автоматично може перетворитися із категорії звичайного подорожуючого на заручника, тому від таких поїздок краще утриматися", - сказав Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Російська Федерація повністю припинила рух транспорту і пішоходів через адміністративну межу з окупованим Кримом.

Пізніше всі пункти пропуску на админгранице з Кримом відновили роботу. Окупанти объснили тимчасове закриття админграницы технічним збоєм.

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Теги: #окупація Криму#українці в Криму