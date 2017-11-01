"В усьому винні технічні збої": окупанти відновили рух до Криму

Всі пункти пропуску на админгранице з Кримом відновили роботу. Про це «Інтерфаксу» повідомив представник прикордонного управління ФСБ Росії.

«З технічних причин з ночі зупинений пропуск громадян», - розповів співрозмовник агентства.

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У прес-службі прикордонного управління ФСБ з Криму повідомили "РИА Новости", що після усунення всіх неполадок пункти пропуску будуть знову відкриті.

Як повідомляв УНІАН, у Криму окупаційна влада повністю перекривали рух через адмінкордон.