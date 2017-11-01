"В усьому винні технічні збої": окупанти відновили рух до Криму
10:26, 01 листопада 2017Політика
406 0
Окупанти заявляють, що пропуск громадян припинявся з технічних причин.
Всі пункти пропуску на админгранице з Кримом відновили роботу / УНІАН
Всі пункти пропуску на админгранице з Кримом відновили роботу. Про це «Інтерфаксу» повідомив представник прикордонного управління ФСБ Росії.
«З технічних причин з ночі зупинений пропуск громадян», - розповів співрозмовник агентства.
Читайте такожРФ в окупованому Криму активно витісняє корінний народ півострова - Джемілєв
У прес-службі прикордонного управління ФСБ з Криму повідомили "РИА Новости", що після усунення всіх неполадок пункти пропуску будуть знову відкриті.
Як повідомляв УНІАН, у Криму окупаційна влада повністю перекривали рух через адмінкордон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter