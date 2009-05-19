Ющенко вказав Верховній Раді на її моральний обов’язок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре закликав Верховну Раду внести запропоновані ним зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді у Вінниці з представниками органів місцевої влади з питань місцевого та регіонального розвитку.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що моральним обов’язком усіх, у тому числі й Верховної Ради, є ініціювання змін до Конституції, які б гармонізували систему влади в Україні та забезпечили політичну стабільність у державі.

При цьому В.ЮЩЕНКО детально розповів про запропонований ним на розгляд парламенту проект конституційних змін, особливо виокремивши питання надання більшої самостійності регіонам, питання необхідності запровадження двопалатного парламенту, скасування депутатської недоторканності та необхідність переходу до відкритих виборчих списків.