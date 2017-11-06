Військові не радилися із Львівською ОДА щодо перевірки призовників у місті – голова ОДА

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка заявив, що військові не радилися із Львівською ОДА стосовно перевірки документів молоді призовного віку, яка проходила у Львові.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, про це сьогодні під час апаратної наради заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка, коментуючи події, які мали місце минулими вихідними у Львові в провулку Крива Липа.

«Військові не радилися із Львівською ОДА стосовно перевірки документів молоді призовного віку», - заявив голова ОДА.

Разом з тим він наголосив, що якщо молода людина ухиляється від служби у Збройних силах України, вона повинна мати негативне сприйняття серед суспільства.

«Молода людина, яка не хоче отримувати повістку, яка ухиляється від служби у Збройних силах України, повинна мати однозначно негативне сприйняття серед суспільства. Вона не повинна бути в різних спільнотах, соціальних мережах, «героєм», який зробив щось надзвичайне – ухилився від служби. Вона повинна мати громадське засудження. Чому ніхто вголос не говорить про те, що він давно повинен був бути у військкоматі і пройти призовну комісію», - наголосив Синютка.

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Окрім того, голова Львівської облдержадміністрації доручив правоохоронним органам провести розслідування стосовно перешкоджання перевірки одного із закладів, до якого військових та поліцію не впустили на закриту вечірку для перевірки документів у хлопців призовного віку.

«Це повинно стати предметом публічної дискусії. Чи потрібна суспільству армія, яка його захищає, чи, можливо, нам потрібні молоді люди, які порушують закон, уникають виконання свого обов’язку. Суспільство повинне визначитись: у першому випадку матимемо незалежну державу із сильною армією, у другому – прийде окупант і буде нами керувати. Тому я закликаю всіх не залишатися осторонь», - додав Синютка.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні під час брифінгу у Львові військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко повідомив, що представники військових комісаріатів діяли у рамках закону під час подій у провулку Крива Липа, підкресливши, що «це не був планований захід, військові прибули за повідомленням поліції».

За його словами, поліція проводила в нічому клубі заходи в рамках операції «Мігрант». Під час перевірки документів поліцейські виявили людей, які перебувають в базі даних осіб, що ухиляються від призову, і повідомили про це військових комісарів.

«Коли поліція виявила першу таку особу, вони повідомили нас і представники військових комісаріатів прибули на місце, виявили таких 12 осіб і там же на місці комісари виписали їм повістки. Ми нікуди не намагалися увірватися і ніхто нікого не затримував. Все відбувалося в рамках законодавства. Такі заходи проводяться щоденно. Поліція має списки ухильників. Вони зараз по Львівській області проводять операцію «Мігрант» щодо осіб, які незаконно знаходяться на території України. Під час проведення таких операцій, порушень громадської безпеки, поліція виявила громадян, які виявилися ухильниками від військової строкової служби», – зазначив Тіщенко.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо повідомлень про те, що військові минулої ночі вривалися на територію Жовківського чоловічого монастиря і вручали повістки монахам, Тіщенко заявив, що це не відповідає дійсності і є ворожою «пропагандою».

«Не було такого, це пропаганда», – зазначив Тіщенко.

Інформацію про те, що військові на Львівщині насильно вручали повістки монахам, на своїй сторінці Facebook також спростував настоятель львівського Гарнізонного храму святих апастолів Петра і Павла, голова Центру військового капеланства Львівської архієпартії УГКЦ отець Степан Сус.

«Інформація про те, що військові комісаріати почали насильно вручати повістки до війська монахам, зокрема з Чину Святого Василія Великого (Жовківський монастир) не відповідає дійсності. Не піддавайтесь провокаціям!», - написав о. Степан Сус.

За інформацією військового комісара Львівської області цієї осені на строкову службу з Львівської області мають призвати 700 юнаків. Водночас, в області налічується 15 тис. осіб, які ухиляються від призову.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією користувачів соцмереж, в ніч на 4 листопада, у центрі Львова військові разом з поліцією влаштували облаву на молодих людей призовного віку. Кілька десятків військових з працівниками поліції заблокували у центрі старого міста виходи з провулку Крива Липа, де знаходиться кілька популярних серед молоді розважальних закладів.

«Проїзд Крива Липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад Paradox», – написала на своїй сторінці у Facebook студентка Софія Галан, яка стала очевидцем події.

Водночас речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська у коментарі УНІАН заперечила інформацію про участь працівників поліції у нічному рейді.

Увечері 4 листопада у прямому ефірі програми «Віч-на-віч з Олегом Синюткою» на ТРК «Львів» Синютка заявив, що він схвально ставиться до проведення рейдів з метою виявлення молодиків, які ухиляються від призову.

«Необхідно спочатку виконати свій обов`язок і пройти службу в армії, а вже потім розважатись у клубах», – сказав Синютка.

Разом з тим він не вказав, з чиєї ініціативи було проведено нічний рейд у Львові, і хто саме його проводив.