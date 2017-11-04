Уночі у центрі Львова правоохоронці влаштували облаву на призовників

У Львові в ніч проти суботи, 4 листопада, військові з поліцією влаштували облаву на студентів.

За повідомленнями очевидців, 4 листопада близько 00:00 близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа і почали перевірку документів, передає «Zaхid.net»

За словами студенти, яка була на місці інциденту, Софії Галан, документи перевіряли у хлопців призивного віку.

«Проїзд Крива Липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад Paradox», – написала вона.

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Вона також додала, що поліція та військові були в бронежилетах і з масками на обличчях. Правоохоронці заявили, що «це в них якась операція».

Окрім того, Галан зауважила, що військові намагалися влаштувати перевірку і всередині нічного клубу Paradox.

Своєю чергою, речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська заперечила участь поліції у цих подіях. У військовому комісаріаті Львівської області, який є організатором акції, наразі не коментують нічну облаву.

Водночас проведення облави підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

«Якщо говорити юридичною мовою, то дозволено все, що не заборонено законом. Знаєте, військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються національної безпеки. Адже зараз відбувається призов на національну службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов'язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі випадки для вручення повісток. Законодавством це, на жаль, не дуже врегульовано. Але можу сказати, що нікому наручники не одягали, нікого не лякали», – заявив Олександр Поронюк.

Наразі немає інформації про кількість вручених повісток. Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив, що всі деталі щодо спецоперації у провулку Крива Липа озвучать на спеціальному брифінгу.