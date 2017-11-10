Новий виборчий кодекс враховує участь мешканців окупованих територій – нардеп

Проект Виборчого кодексу України передбачає участь мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей у виборах.

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Про це в ефірі "Право на владу" на каналі "1+1" розповів народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, передає ТСН.

За його словами, виборчий округ у Херсонській області буде об’єднаний з Кримом та окупованою частиною Донеччини та Луганщини.

Ємець додав, що для забезпечення участі у виборах переселенців, які мають прописку на окупованих територіях, потрібно також прийняти закон щодо реінтеграції Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.