Рада ухвалила в першому читанні запропонований Парубієм Виборчий кодекс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Представляючи на засіданні парламенту проект Виборчого кодексу, Черненко (фракція БПП) зазначив, що даний законопроект розроблено на базі законопроекту, який був на розгляді ВР минулого скликання, серед авторів якого був народний депутат декількох скликань Юрій Ключковський. Черненко нагадав, що той проект Виборчого кодексу раніше «отримав уже позитивний висновок Венеціанської комісії».

При цьому Черненко зазначив, що під час перереєстрації законопроект був осучаснений, також були зроблені висновки з тих виборчих процесів, які відбувалися у 2010-1015 роках.

Черненко зазначив, що на парламентських виборах пропонується ввести систему регіональних відкритих списків

«Це коли Україна ділиться на 27 виборчих регіонів, і в кожному з цих регіонів партії висувають свої списки, а виборець обов’язково голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, кого партія висунула саме в цьому регіональному списку, таким чином рейтингуючи цих кандидатів”, - пояснив депутат.

Він зазначив, що за таких умов голова партії не може вплинути на місце кандидата в списку.

За його словами, також пропонується встановити 4% виборчий бар’єр.

Черненко також повідомив, що у розділі кодексу «Місцеві вибори» передбачено, що на виборах до сільських, селищних, районний і міських рад, у яких кількість виборців не перевищує 90 тис. осіб, пропонується багатомандатна мажоритарна система, коли в окрузі перемагає не один кандидат, як сьогодні, а від 2 до 4 кандидатів, в залежності від кількості виборців у даному окрузі. За його словами, це знизить гостроту політичної боротьби, кількість порушень і зловживань на виборах.

Як повідомляв напередодні голова Верховної Ради України Андрій Парубій парламент розгляне два виборчі кодекси.