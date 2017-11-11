Порошенко і Гройсман привітали Польщу з днем незалежності (відео)

11:08, 11 листопада 2017
Політика
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"Наші народи багато що об'єднує і я впевнений, що ми і надалі будемо залишатися справжніми друзями", - пише Гройсман.

Відповідні привітання українські лідери опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах / hyser.com.ua

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали поляків з Днем незалежності Польщі. Відповідні привітання українські лідери опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Наші народи багато що об'єднує і я впевнений, що ми і надалі будемо залишатися справжніми друзями та надійними партнерами, які завжди готові підставити один одному плече",– Гройсман написав у Twitter.

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Петро Порошенко опублікував невеликий відеоролик з написом: "З Днем незалежності, Польща!".

Раніше повідомлялося, що у Варшаві сьогодні пройде один з найбільших маршів екстремістів.

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Теги: #день незалежності Польщі#день незалежності Польща