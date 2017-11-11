Порошенко і Гройсман привітали Польщу з днем незалежності (відео)
"Наші народи багато що об'єднує і я впевнений, що ми і надалі будемо залишатися справжніми друзями", - пише Гройсман.
Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали поляків з Днем незалежності Польщі. Відповідні привітання українські лідери опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах.
"Наші народи багато що об'єднує і я впевнений, що ми і надалі будемо залишатися справжніми друзями та надійними партнерами, які завжди готові підставити один одному плече",– Гройсман написав у Twitter.
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Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об єднує і я співак, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 11, 2017
Зі святом, Польщо!
З Днем Незалежності! pic.twitter.com/8buIrGWa5H
Петро Порошенко опублікував невеликий відеоролик з написом: "З Днем незалежності, Польща!".
November 11, 2017
Раніше повідомлялося, що у Варшаві сьогодні пройде один з найбільших маршів екстремістів.