Порошенко і Гройсман привітали Польщу з днем незалежності (відео)

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали поляків з Днем незалежності Польщі. Відповідні привітання українські лідери опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Наші народи багато що об'єднує і я впевнений, що ми і надалі будемо залишатися справжніми друзями та надійними партнерами, які завжди готові підставити один одному плече",– Гройсман написав у Twitter.

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Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об єднує і я співак, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!



Зі святом, Польщо!

З Днем Незалежності! pic.twitter.com/8buIrGWa5H — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 11, 2017

Петро Порошенко опублікував невеликий відеоролик з написом: "З Днем незалежності, Польща!".

Раніше повідомлялося, що у Варшаві сьогодні пройде один з найбільших маршів екстремістів.