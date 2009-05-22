Меркель і Тимошенко відзначать 20-річчя повалення комунізму в Польщі

У заходах, присвячених 20-й річниці повалення комунізму в Польщі, візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, повідомив журналістам прес-секретар уряду Польщі Павел Грась.

"Основні заходи пройдуть 4 червня в стародавній столиці Польщі - Кракові", - сказав він.

Запрошення відвідати Краків одержали глави урядів Вишеградської четвірки - Чехії, Словаччини й Угорщини, а також прем`єр-міністри Литви, Латвії, Естонії, Болгарії і Румунії.

За словами голови політичного кабінету прем`єр-міністра Дональда Туска Славоміра Новака, в урочистостях візьмуть участь гості "з країн, звільнених від ярма комунізму".

Серед почесних гостей будуть також екс-президенти і прем`єри Польщі, колишні керівники парламенту країни.

РІА "Новости"